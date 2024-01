Thiago Carpini, ex-Juventude, é o novo técnico do São Paulo - Divulgação/Juventude

Publicado 11/01/2024 15:05 | Atualizado 11/01/2024 15:53

São Paulo - Após perder Dorival Júnior para a seleção brasileira, o São Paulo acertou a contratação do técnico Thiago Carpini, de 39 anos, um dos destaques da última Série B pelo Juventude. O Tricolor do Morumbi pagará multa de R$ 1 milhão aos gaúchos para quebrar o vínculo.

As partes firmaram acordo até o fim de 2024, com cláusula de renovação automática em caso de título de Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores. As informações são do site "ge".

Thiago Caripini é aguardado em São Paulo nesta sexta-feira (12) para assinar contrato com o novo clube e comandar o primeiro treino. Ele chegará acompanhado o auxiliar Estephano Djian e do preparador físico Caio Gilli. Em nota nas redes sociais, o Juventude agradeceu pela dedicação na campanha do acesso à Série A.

"Apesar da saída, há de se ressaltar o extremo profissionalismo de Carpini ao longo de toda sua trajetória no Clube. Comandante do acesso para a Série A, o profissional deixa uma imagem absolutamente positiva, de muita dedicação, trabalho e compromisso após sua passagem pelo Juventude. Tendo a certeza de que terá êxito na sequência de sua jornada, cabe ao Esporte Clube Juventude agradecer e desejar boa sorte ao treinador na oportunidade que se apresenta", escreveu o Juventude.