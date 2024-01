Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - Jorge Guerrero / AFP

Publicado 11/01/2024 14:48

Inglaterra - O ex-zagueiro do Liverpool e da seleção inglesa, Jamie Carragher, não colocou Vini Jr no seu time do ano. Ele, que agora é comentarista na TV britânica, deixou o brasileiro de fora e menosprezou o Campeonato Espanhol.

O inglês debatia com o ex-lateral Gary Neville, ídolo do Manchester United, em uma participação no canal 'Sky Sports'. Ao ouvir o companheiro descrever o desempenho de Vini Jr no ano passado - 18 gols e 17 assistências em 44 jogos -, Carragher minimizou os números do camisa 7 do Real Madrid.

"O que o Vinicius Junior fez nessa temporada? (Fez isso) para o Real Madrid, em uma piada de liga. O que o Real Madrid venceu? Nem ganharam a La Liga. Os times que ele enfrenta tendem a ser fáceis", declarou o ex-jogador.



Em 2023, o clube merengue levou três títulos: Mundial de Clubes, Supercopa da Europa e Copa do Rei. No Campeonato Espanhol de 2022/23, acabou em segundo lugar, atrás do Barcelona. Vini Jr foi o sexto colocado na Bola de Ouro da temporada passada, mas ficou fora dos 12 indicados a melhor do mundo no Fifa The Best.

Enquanto isso, Neville escolheu o brasileiro para sua seleção do ano. Já Carragher optou por Messi, que trocou o PSG pelo Inter Miami no meio de 2023. O craque argentino levou o clubes da Flórida ao título da Copa das Ligas, competição entre equipes dos Estados Unidos e do México, mas o time não se classificou para os playoffs da MLS.