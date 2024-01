Taça da Libertadores - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/01/2024 14:03

Rio - A Conmebol ainda não anunciou, mas de acordo com o jornalista argentino Germán Balcarce, da "D Sports Radio", já decidiu a sede da final da Libertadores de 2024. A decisão da competição será disputada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, estádio do River Plate.

O jornalista ainda afirma que a final será disputa no dia 30 de novembro. Caso seja confirmada, será a primeira vez que a Argentina irá receber a decisão única da Libertadores.

A principal competição sul-americana de clubes é disputada em formado de final única desde 2019. As cidades de Lima, no Peru, Montevidéu, no Uruguai, Guayaquil, no Equador, e Rio de Janeiro (em duas oportunidades) receberam as finais únicas.

Desde que o formato de final única foi instituído os clubes brasileiros faturaram todas as Libertadores. Flamengo e Palmeiras conquistaram dois títulos e o Fluminense, atual campeão, faturou uma taça.