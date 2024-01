O ex-lateral-direito Belletti pouco atuou no Fluminense - Divulgação

Publicado 11/01/2024 13:47

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira que Belletti, de 47 anos, ídolo do clube catalão e ex-lateral com passagem pelo Fluminense, será o novo auxiliar técnico do seu time B. Ele trabalhará junto do treinador Rafa Márquez, um dos grandes nomes da história dos "Blaugranas", na equipe que reúne jogadores sub-23 e que, atualmente, disputa a terceira divisão do futebol espanhol.

Belletti já desempenhava uma função parecida no clube catalão. O brasileiro era auxiliar técnico da equipe Juvenil A do Barcelona, e agora foi promovido para trabalhar no Time B. Antes disso, o ex-lateral-direito também trabalhou como técnico da equipe sub-20 do São Paulo, no primeiro semestre de 2023, e auxiliar do Cruzeiro, em 2021.



Belletti é tratado como um dos ídolos do Barcelona. Ele disputou três temporadas no clube, tendo feito cinco assistências e apenas um gol. Esse tento, entretanto, foi um dos mais importantes da história dos "Blaugranas", pois foi o gol que garantiu o título da Liga dos Campeões sobre o Arsenal em 2005/06.

Além disso, Belletti é campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, quando defendia o São Paulo. O ex-lateral-direito também defendeu as camisas de Cruzeiro, Atlético-MG, Villarreal, Chelsea e Fluminense, seu último clube na carreira.

Sua passagem no Tricolor, entretanto, foi extremamente apagada. O lateral-direito fez parte do elenco campeão brasileiro em 2010, porém, jogou apenas nove partidas e conviveu com problemas físicos no clube.