Jogadores de Gâmbia passaram por momentos de pânico no avião, em voo para a Costa do MarfimDivulgação / Federação de Futebol da Gâmbia

Publicado 11/01/2024 11:43

Jogadores e comissão técnica da Gâmbia tiveram momentos de tensão no ar, na viagem para a Costa do Marfim, onde acontece a Copa Africana de Nações. O avião onde eles estavam apresentou um problema de despressurização e perda de oxigênio, sendo obrigado a fazer um pouso de emergência.



Isso aconteceu cerca de 10 minutos depois da decolagem, o que permitiu ao piloto retornar ao aeroporto da capital Banjul.



O lateral Saidy Janko, ex-Manchester United, registrou em vídeo nas redes sociais o momento do desembarque da delegação.



"Assim que entramos no avião, percebemos o imenso calor que nos deixou pingando de suor. O calor desumano, junto com a falta de oxigênio, deixou muitas pessoas com fortes dores de cabeça e extrema tontura. As pessoas começaram a cair no sono depois de entrar no avião”, contou.



A empresa aérea da Costa do Marfim, responsável por levar as seleções africanas ao país para a disputa do torneio continental, admitiu em nota o problema. Já o técnico Tom Santfiet afirmou que seus comandados estão mentalmente afetados e sem condições de treinar ou jogar.