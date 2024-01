Lucas Fernandes em ação pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2024 15:06

Após o fim de seu contrato por empréstimo com o Botafogo, Lucas Fernandes, de 26 anos, retornou ao Portimonense, de Portugal. Entretanto, o meia pode estar voltando ao futebol brasileiro, pois, segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cuiabá manifestou interesse na contratação do jogador.

O negócio também seria por empréstimo e o Dourado, inclusive, já teria enviado uma oferta ao Portimonense. O Cuiabá, agora, aguarda a definição do clube português para saber se irá ou não dar prosseguimento à negociação.

Lucas Fernandes defendeu a camisa do Botafogo entre 2022 e 2023, sendo uma das primeiras contratações do clube após a implementação da SAF. Entretanto, o meia não conseguiu desenvolver seu melhor futebol, e fez apenas quatro gols e quatro assistências em 60 partidas com a camisa alvinegra.

O vínculo de empréstimo de Lucas Fernandes com o Botafogo contava com uma opção de compra de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões) após o seu fim. Entretanto, o clube decidiu não exercê-la e, com isso, ele retornou ao Portimonense.