Jadon Sancho retorna ao Borussia Dortmund, da Alemanha, por empréstimoDivulgação/Borussia Dortmund

Publicado 11/01/2024 17:03

Rio - O Borussia Dortmund, da Alemanha, anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação de um velho conhecido da torcida. O atacante Jadon Sancho, de 23 anos, retorna ao clube por empréstimo junto ao Manchester United, da Inglaterra, até o fim da temporada. O jogador inglês vestirá a camisa 10.

"Quando entrei no vestiário, senti como se estivesse voltando para casa. Conheço o clube por dentro e por fora, estive muito próximo dos torcedores e nunca perdi contato com os dirigentes. Mal posso esperar para ver meus companheiros, entrar em campo e jogar futebol com um sorriso no rosto", disse.

Com passagens pelas bases do Watford e Manchester City, da Inglaterra, Jadon Sancho se transferiu para o Borussia Dortmund, da Alemanha, em 2017, ainda como uma promessa. O jogador inglês estreou como profissional no clube alemão, onde se tornou ídolo entre 2017 e 2021.

Em sua primeira passagem pelo Borussia Dortmund, Sancho disputou 137 jogos, marcou 50 gols e deu 64 assistências. O atacante inglês foi campeão da Supercopa da Alemanha em 2019 e da Copa da Alemanha em 2021. No mesmo ano, foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra.

O Manchester United pagou 73 milhões de libras (cerca de R$ 521 milhões na época). O jogador, no entanto, não correspondeu a expectativa em sua passagem pelo Old Trafford. Da chegada com prestígio ao banco de reservas, Sancho soma 82 jogos, 12 gols e seis assistências, e apenas o título da Copa da Liga em 2023.