Mauro Shampoo é uma das referências do Íbis, o pior time do mundoDivulgação / Íbis

Publicado 11/01/2024 16:57

Os folclóricos Íbis e seu eterno camisa 10, Mauro Shampoo, foram às redes sociais pedir ajuda. O ex-jogador está internado desde o dia 30 de dezembro de 2023 e precisa de dinheiro para o tratamento e a recuperação, segundo as postagens dele e do clube.

Mauro Shampoo está no hospital da Restauração, no Recife, em função de um quadro de diverticulite (inflamação na parede do intestino). Apesar do quadro estável, ele não tem previsão de alta e existe o risco de passar por uma cirurgia.

A diretoria do Íbis Sport Club se solidariza e conta com o apoio de todos os torcedores para ajudar o nosso ídolo Mauro Shampoo.



Para mais informações:



(81) 99675-6608 (Márcia Shampoo)

(81) 99467-0180 (Mauro Shampoo) pic.twitter.com/hPQ4xVePIO — Íbis Sport Club (@ibismania) January 11, 2024





Cabelereiro, o ex-jogador está sem poder trabalhar e sem previsão de retorno, já que precisará ficar em repouso quando sair do hospital. Por isso, pede a ajuda para arrecadar dinheiro e contou com a ajuda de outros perfis nas redes sociais, que aderiram a campanha.



"Que nosso craque continue a sua trajetória de superação e alegria. Faça sua parte. Neste jogo, a empatia é nosso melhor ataque", diz o texto com a mensagem de ajuda no perfil de Mauro Shampoo.