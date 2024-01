John Kennedy - Divulgação / CBF

Publicado 11/01/2024 16:20

Rio - Destaques de Fluminense e Palmeiras, John Kennedy e Endrick vão formar a dupla de ataque da seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico a partir do dia 23, na Venezuela. Os dois prometeram sintonia dentro de campo e o jovem palmeirense prometeu comemorar gols ao estilo do atacante tricolor.

"É difícil falar, mas jogar com o Kennedy vai ser bom demais. Fazer o "urso". Brasil tem que dançar, pô", afirmou em entrevista ao "GE".

Apesar de jovens, existe uma diferença de idade entre eles. John Kennedy tem 21 anos, enquanto Endrick tem apenas 17 anos. O autor do gol do título da Libertadores de 2023 foi provocado pela joia alviverde.

"Velho não! Só sou mais velho do que você", brincou John Kennedy, que garantiu sucesso da dupla: "Vai dar bom",' finalizou.

O Brasil está no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico de 2024, junto junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. A seleção brasileira faz os quatro primeiros jogos em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte. A estreia será no dia 23, contra a Bolívia.