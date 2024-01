Dorival Júnior em sua apresentação como novo técnico da seleção brasileira - Marcello Dias/CBF

Publicado 11/01/2024 16:04 | Atualizado 11/01/2024 16:07

Rio - Apresentado nesta quinta-feira (11) na sede da Confederação Brasileira de Futebol como técnico da seleção brasileira , Dorival Júnior foi firme ao falar de sua relação com o craque Neymar. O novo comandante relevou rusgas antigas com o atacante e citou certa dependência da equipe, que, em sua opinião, está bem servida e precisa se adaptar à ausência do principal nome.

"Não tenho problema nenhum com o Ney. A proporção que aquela situação tomou foi desproporcional. Após aquela partida nós já estávamos conversando. A diretoria do Santos tomou uma decisão e eu respeitei. Mas sempre que nos encontramos foi uma situação positiva. O futebol é muito dinâmico. O céu e o inferno estão a um palmo de distância", iniciou Dorival.

Neymar se lesionou na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, no dia 17 de outubro, na quarta rodada das Eliminatórias. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e passa por tratamento deste então, ainda sem previsão de retorno aos gramados.

Desde a perda do astro, o time, então comandado por Fernando Diniz, perdeu para a Colômbia, de virada, por 2 a 1, e por 1 a 0 para a Argentina dentro do Maracanã.

"Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Porque agora ele tem uma lesão. Mas nós temos um dos três maiores jogadores do mundo, e depois vamos contar com ele", destacou o novo técnico da Seleção.