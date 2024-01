Vini Jr foi alvo de racismo, mais uma vez, antes de duelo com o Atlético de Madrid - Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Publicado 19/01/2024 12:40

Espanha - No clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, pelas oitavas de final da Copa do Rei, o técnico Diego Simeone discutiu com o atacante brasileiro Vini Jr. No fim, a equipe comandada pelo argentino venceu por 4 a 2, se classificou às quartas e o treinador relevou o atrito.

"Nada a comentar. Coisas do futebol. O mais importante é o time. Quando viram o que estava acontecendo antes do jogo (homenagem para Griezmann), é emocionante. Dá um extra que é difícil de explicar. O que ficará na memória é o grande jogo que a nossa equipe fez", declarou Simeone.





Antes da partida, Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, também foi alvo de perguntas sobre o desentendimento, mas esquivou-se do assunto.Antes da partida, Vini Jr foi alvo de racismo, mais uma vez . Em campo, o brasileiro teve bons momentos, mas ficou marcado pelo erro no gol de Griezmann, na prorrogação.

Agora, a equipe comandada por Diego Simeone aguarda sorteio para saber quem será o adversário nas quartas da Copa do Rei. Barcelona, Sevilla, Real Sociedad, Girona, Athletic Bilbao, Mallorca e Celta de Vigo são os outros times classificados.