Haaland com o prêmio de melhor do mundo do Globe Soccer AwardFoto: Divulgação/X @Globe_Soccer

Publicado 19/01/2024 17:05 | Atualizado 19/01/2024 17:05

Dubai - O atacante Erling Haaland, do Manchester City e da seleção norueguesa, foi eleito o melhor jogador do mundo de 2023 pelo Globe Soccer Awards. A cerimônia de premiação aconteceu nesta sexta-feira, 19, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na temporada passada, Haaland foi fundamental para o Manchester City nas conquistas da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Europa.

Apesar disso, o norueguês ficou em segundo na premiação do The Best, da Fifa, que ocorreu no início da semana. Na ocasião, ele perdeu a disputa para Lionel Messi

Entre as mulheres, Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora do Globe Soccer Awards. Ela, que também venceu no The Best, conquistou os seguintes títulos em 2023: a Copa do Mundo pela Espanha; a Liga dos Campões; e o Campeonato Espanhol pelo Barcelona.

OUTROS PRÊMIOS

Cristiano Ronaldo foi um dos destaques da cerimônia ao levar três prêmios: maior artilheiro de 2023; melhor jogador do Oriente Médio; e jogador preferido dos torcedores.

O brasileiro Casemiro, do Manchester United e da seleção brasileira, também levou um troféu. O volante recebeu o "Prêmio de Carreira", também dado ao ex-zagueiro inglês John Terry.

Entre os clubes, o Manchester City foi eleito o melhor de futebol masculino - o Fluminense também concorria nessa categoria. No feminino, o Barcelona levou o prêmio.