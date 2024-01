O Palmeiras foi o último vencedor do Campeonato Brasileiro - Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras foi o último vencedor do Campeonato BrasileiroCesar Greco / Palmeiras

Publicado 21/01/2024 15:34

O Campeonato Brasileiro foi eleito o quarto campeonato nacional mais forte do mundo, segundo levantamento feito pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A organização divulgou um ranking neste domingo (21) com as melhores competições de 2023.

Entretanto, apesar da disputa acirrada que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, a competição perdeu três posições quando comparada com o ranking do ano anterior. Em 2022, o Brasileirão foi eleito o torneio nacional mais disputado do mundo.

Os três campeonatos que ultrapassaram o Brasileirão foram a Série A (Itália), líder do ranking, a Premier League (Inglaterra) e a La Liga (Espanha). Entretanto, o torneio do Brasil continua na frente de nomes como a Bundesliga (Alemanha) e a Ligue 1 (França)

Confira abaixo o ranking feito pela IFFHS:

1 - Serie A (Itália) - 1619,5 pontos



2 - Premier League (Inglaterra) - 1567 pontos



3 - La Liga (Espanha) - 1447 pontos

4 - Brasileirão - 1290,5 pontos



5 - Bundesliga (Alemanha) - 1282,75 pontos



6 - Ligue 1 (Francês) - 1282,75 pontos



7 - Primeira Liga (Portugal) - 1097 pontos



8 - Eredivisie (Holanda) - 1049,75 pontos



9 - Liga Pro (Bélgica) - 1004,75 pontos

10 - Primera División (Argentina) - 966,5 pontos