Maignan, goleiro do Milan, foi vítima de racismo por parte de torcedores da UdineseAFP

Publicado 21/01/2024 12:30

Após ser vítima de racismo por parte de torcedores da Udinese no último sábado (21), o goleiro Mike Maignan, do Milan, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. O francês revelou que ouviu sons de macaco vindo das arquibancadas e afirmou que não queria retornar ao campo.

"Quando fui buscar a bola atrás do gol, ouvi sons de macaco e não falei nada. Depois aconteceu de novo, então falei com o árbitro e disse o que havia acontecido. Não podemos jogar assim. Não é a primeira vez, temos que enviar uma mensagem importante. Um sinal", afirmou Maignan, em entrevista à "Sky Sports".

"Neste momento não gostaria de falar com as pessoas que fizeram isso, seria inútil. Para ajudar todos que sofrem o que sofri, precisamos de punição. Eles são ignorantes, devem permanecer em casa. Torcedores de verdade vêm ao estádio para torcer, essas coisas não podem acontecer no futebol. Eu não queria voltar. Todos vieram até a mim e então entramos em campo para vencer a partida. A resposta certa foi somar os três pontos", complementou.

O goleiro do Milan também pediu para que as autoridades tomem providências em relação a esse caso e outros episódios que vem acontecendo no futebol europeu.

"O Ministério Público deve tomar uma posição muito forte, até porque às vezes nada acontece. Nós, jogadores, por outro lado, devemos e podemos dar um sinal muito forte", completou.



Apesar do episódio lamentável, o jogo teve prosseguimento e o Milan venceu a Udinese por 3 a 2, de virada. O gol da vitória saiu aos 93 minutos, nos pés de Noah Okafor.