Yan Couto em ação pela seleção brasileira - Vitor Silva / CBF

Publicado 21/01/2024 12:00

O Real Madrid está disposto a investir em mais um jogador do futebol brasileiro, desta vez, para a lateral, posição onde muitos jogadores do Brasil já tiveram sucesso, a exemplo de Roberto Carlos e Marcelo. A busca, no entanto, é pelo lado direito e o nome da vez é de Yan Couto, que está emprestado do Manchester City ao Girona, time sensação do Campeonato Espanhol. Ao menos, é o que afirma um dos principais jornais do país, o "Marca".