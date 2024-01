O árbitro Flávio Rodrigues de Souza - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/01/2024 21:43

Venezuela - Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP) celebrou a oportunidade de trabalhar e de ser um dos representantes da arbitragem brasileira no Pré-Olímpico. A escolha dos árbitros, cabe explicar, é feita pela Conmebol. A entidade, que organiza a competição, selecionou 11 árbitros e 22 assistentes para o torneio.

Além de Flavio de Souza, o Brasil conta com mais outros dois representantes no Pré-Olímpico: os árbitros assistentes Luanderson Lima (FIFA-BA) e Nailton Sousa (FIFA-CE).

"Nos sentimos muito orgulhosos pela oportunidade de representar o país em uma competição tão importante, de extrema relevância, que vai habilitar duas seleções para a Olimpíada de 2024. Estamos aqui com muita responsabilidade de fazer o nosso trabalho. Aproveitamos também para agradecer ao Ednaldo (presidente da CBF) e ao Seneme (presidente da comissão de arbitragem) pela estrutura que nos disponibilizam no dia a dia, pelo trabalho que fazemos na CBF para chegarmos aqui e correspondermos à altura dessa competição", disse Flavio de Souza, ao site da CBF.

O trio estreou no Torneio Pré-Olímpico na noite do último domingo, no empate entre Argentina e Paraguai em 1 a 1. A partida em questão era válida pela primeira rodada do Grupo B da competição.