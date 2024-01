Treino da seleção brasileira pré-olímpica - Foto: Leto Ribas/CBF

Treino da seleção brasileira pré-olímpicaFoto: Leto Ribas/CBF

Publicado 22/01/2024 20:34

Venezuela - Nesta terça-feira, 23, o Brasil estreará no Torneio Pré-Olímpico. A seleção sub-23 enfrentará a Bolívia no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, às 17h (de Brasília), pelo grupo A da competição. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.

O grupo brasileiro treina para o torneio desde o dia 8 de janeiro, quando os jogadores convocados se apresentaram na Granja Comary. Posteriormente, no dia 17, a delegação embarcou rumo a Venezuela, país-sede do Pré-Olímpico.

Segundo o site "ge", o meia Marlon Gomes, do Vasco, deverá atuar na lateral direta. Além disso, Guilherme Biro, do Corinthians, fará parte do quarteto de ataque da Canarinho.

Assim, o Brasil deve ir a campo com: Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Guilherme Biro, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

O TORNEIO

O Pré-Olímpico acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O Brasil, atual bicampeão olímpico, está no Grupo A, com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador.

Os dois primeiros nesta fase vão disputar um quadrangular final com os classificados do Grupo B, que conta com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Os dois melhores do quadrangular garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.