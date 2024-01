Gigi Riva - Alberto Pizzoli / AFP

Gigi RivaAlberto Pizzoli / AFP

Publicado 22/01/2024 19:03

Itália - Gigi Riva, lenda do futebol italiano, morreu nesta segunda-feira (22) aos 79 anos, informou a Federação Italiana de Futebol à AFP.



Riva, maior artilheiro da história da seleção italiana, campeão europeu em 1968 e vice-campeão mundial em 1970, contraiu uma doença no domingo em sua casa e foi internado no hospital de Cagliari, cidade onde jogou durante quase toda a sua carreira entre 1963 e 1977.



"É um verdadeiro monumento nacional que nos deixou, Gigi Riva encarnou o mito do homem livre e do extraordinário jogador de futebol", afirmou o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, em um comunicado.



Apelidado de 'Rombo di Tuono' (som do trovão) pela força do seu chute, ele fez história no futebol italiano.



Com a camisa da seleção marcou 35 gols em 42 jogos e ergueu a taça da Eurocopa de 1968.



Mas foi na Copa do Mundo de 1970 que escreveu as páginas mais bonitas de sua carreira como jogador.

Ele foi, junto com Gianni Rivera, um dos protagonistas da semifinal vencida por 4 a 3 pela Itália contra a Alemanha, considerada uma das melhores partidas da história do torneio.



Riva marcou um dos cinco gols na alucinante prorrogação em que os italianos venceram e se classificaram para a final. Na decisão, disputada no estádio Azteca, na Cidade do México, os italianos foram derrotados pelo Brasil de Pelé por 4 a 1.