Jogadores da Inter de Milão comemoram o título da Supercopa da Itália - Foto: Fayez NURELDINE / AFP

Jogadores da Inter de Milão comemoram o título da Supercopa da ItáliaFoto: Fayez NURELDINE / AFP

Publicado 22/01/2024 18:19

Arábia Saudita - A Inter de Milão é octacampeã da Supercopa da Itália. A conquista do oitavo título veio nesta segunda-feira, 22, com a vitória sobre o Napoli por 1 a 0 no Al-Awwal Stadium, em Riad, pela grande final.

O único gol do jogo foi marcado por Lautaro Martínez, já na reta final de partida. Aos 46 minutos do segundo tempo, Çalhanoglu avançou pelo lado direito e cruzou rasteiro na medida para o atacante finalizar e balançar as redes do Napoli.

Lautaro Martínez comemora gol marcado na vitória da Inter de Milão sobre o Napoli Foto: Fayez NURELDINE / AFP

Esta, vale destacar, é a terceira vez seguida que a Inter de Milão levanta a taça da Supercopa. A equipe nerazzurra também venceu a competição em 2022 (2 a 1 sobre a Juventus) e em 2023 (3 a 0 sobre o Milan).

Com o resultado, a Inter também passou a ser isoladamente a segunda maior campeã da competição. Ela fica atrás apenas da Juventus, que tem nove. O Milan é o terceiro no ranking, com sete.