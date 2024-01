Hélio dos Anjos - Jorge Luiz / Paysandu

Hélio dos AnjosJorge Luiz / Paysandu

Publicado 25/01/2024 16:50

Pará - Em partida pelo Campeonato Paraense, o Paysandu derrotou o Caeté por 1 a 0, no estádio Diogão. O gramado do local gerou muitas críticas por parte dos jogadores e membros da comissão técnica do Papão. Um deles foi Hélio dos Anjos, que em entrevista, chegou a apontar sua mira para o Flamengo.

"A gente pensa para o melhor do futebol. Se eu estou no Pará, igual essa história de jogo do Flamengo, eu quero que o Flamengo se dane. Eu não sou flamenguista, não trabalho no Flamengo, já joguei no Flamengo", disse.

O Rubro-Negro foi citado porque de acordo com informações do Paysandu, o clube não pode atuar no Mangueirão, porque o estádio está sendo reservado para a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, no próximo dia 31 pelo Carioca.