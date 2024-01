Jogadores do time do Corinthians reunidos no gramado - Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

Publicado 25/01/2024 17:33 | Atualizado 25/01/2024 17:41

São Paulo - O Corinthians é o campeão da Copinha 2024. A conquista do 11º título da história do Timão veio com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na Neo Química Arena, na tarde desta quinta-feira, 25, pela grande final da competição.

O único gol do jogo foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo. Kayke recebeu a bola pelo lado esquerdo, cortou para dentro e acertou um lindo chute da entrada da área sem qualquer chance de defesa para o goleiro.

Antes, na marca dos 24 minutos da etapa complementar, o Cruzeiro chegou a balançar as redes com Tevis. O árbitro, no entanto, anulou o gol por falta em cima do goleiro Felipe Longo.

Vale lembrar que o Corinthians é, isoladamente, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (11 títulos). Já o Cruzeiro tem um, conquistado na edição de 2007.