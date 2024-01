Jogadores da seleção brasileira posam para foto antes da estreia no Pré Olímpico - Foto: Joilson Marconne / CBF

Jogadores da seleção brasileira posam para foto antes da estreia no Pré OlímpicoFoto: Joilson Marconne / CBF

Publicado 25/01/2024 20:54

Venezuela - Nesta sexta-feira, 26, o Brasil volta a campo para mais um compromisso no Torneio Pré-Olímpico. O time do técnico Ramon Menezes medirá forças contra a Colômbia, e a expectativa, na visão dos zagueiros titulares da Seleção, é de uma partida difícil.

"Todo cuidado é pouco. Não tem jogo fácil. O time da Colômbia é forte e vai querer complicar. Mas, estamos preparados. Na zaga, a gente se conhece, eu e Arthur, e procura entender um ao outro para melhorar o posicionamento em campo, evitando assim tomar gols", disse Michel, ao site oficial da CBF.

Michel em ação durante jogo da seleção brasileira pré-olímpica Foto: Joilson Marconne/CBF

A opinião foi compartilhada por Arthur Chaves, parceiro de Michel na zaga da Seleção. Na entrevista, ele projetou o jogo, ressaltou a força da Colômbia e ainda relembrou o duelo entre as seleções nos Jogos Pan-Americanos. Naquela ocasião, a Canarinho venceu por 2 a 0.



"A gente sabe que a Colômbia é um time muito forte, enfrentamos eles no Pan-Americano e foi um jogo muito difícil, muito difícil mesmo. Então, esperamos mais um duelo difícil nessa trajetória do Pré-Olímpico", afirmou Arthur Chaves.

"Aqui todo jogo é importante, todo ponto é importante. A gente sabe que eles vêm para buscar a vitória, assim como a gente. Então, vamos nos preparar muito bem para tentar anular os pontos fortes deles e dar o nosso melhor para conseguir essa vitória", finalizou.

Arthur Chaves em ação durante jogo da seleção brasileira pré-olímpica Foto: Joilson Marconne/CBF

Brasil e Colômbia medirão forças nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo A do Torneio Pré-Olímpico.