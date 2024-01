Momento da confusão entre Nenad Bjelica e Sané no jogo entre Bayern de Munique e Union Berlin - Foto: MICHAELA STACHE / AFP

Publicado 25/01/2024 21:34

Alemanha - Nesta quinta-feira, 25, a Federação Alemã de Futebol anunciou que o técnico Nenad Bjelica, do Union Berlin, foi punido com três jogos de suspensão e uma multa de 25 mil euros (quase R$ 133,3 mil) pela agressão ao atacante Leroy Sané, do Bayern de Munique. Tanto o treinador quanto o clube concordaram com a punição.

A situação aconteceu na última quarta-feira, durante o confronto entre Bayern de Munique e Union Berlin. A partida era válida pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Alemão. Aos 29 minutos do segundo tempo,Bjelica deu um empurrão no rosto de Sané. Confira no vídeo abaixo.

Nenad Bjelica Sane pic.twitter.com/36SV4ycvUq — Epic Red Cards (@epicredcards) January 25, 2024

A partida terminou com vitória do Bayern de Munique por 1 a 0. O português Raphaël Guerrero fez o único gol da noite.