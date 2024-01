Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/01/2024 22:07

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou oficialmente após a entrevista do francês Thierry Hassanaly, CEO da empresa "Good Game!", que apontou estar 99% convencido de que jogos do Brasileirão 2023 foram manipulados. O grupo foi contratado pelo empresário estadunidense John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, para elaboração de um relatório com erros de arbitragem.

De acordo com a entidade, "não há, até o momento, evidência de fraude ou manipulação por parte de árbitros e jogadores". A entidade também garantiu que "não há motivo para preocupações, auditorias contratadas ou interferências de atores estrangeiros".



A "Good Game!" fechou acordo com Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para elaborar relatórios sobre a arbitragem de 18 jogos do Campeonato Carioca - clássicos, semifinais e final (geral e da Taça Rio, disputada do 5º ao 8º colocados).

Confira a nota oficial da CBF:

"A respeito das declarações do francês Thierry Hassanaly, CEO da empresa Good Game!, sobre os resultados do Campeonato Brasileiro de 2023 e possíveis manipulações de partidas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem a público rechaçar qualquer resultado de auditorias externas realizadas por empresas estrangeiras, alheias ao futebol nacional e cujas metodologias a entidade desconhece.



Independentemente do que Hassanaly afirme à imprensa não há, até o momento, evidência de fraude ou manipulação por parte de árbitros e jogadores. As denúncias apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo Botafogo serão apuradas e as medidas, caso necessárias, serão tomadas no âmbito da Justiça brasileira, como deve ser.



A realização de campeonatos - sejam regionais, nacionais ou internacionais - é uma expertise antiga da CBF, reconhecida e copiada em diversos países. Transparência, capacitação de árbitros, segurança para a torcida e para jogadores e fair play são valores inegociáveis ao futebol brasileiro — inclusive nos campeonatos amadores e de categorias de base — e assim permanecerão, de modo que não há motivo para preocupações, auditorias contratadas ou interferências de atores estrangeiros.



A despeito de relatórios apresentados pela Good Game!, a entidade reforça a total legitimidade do título do Palmeiras pela competência técnica e campanha exitosa ao longo de 2023."