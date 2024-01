Brasil e Croácia - AFP

Publicado 25/01/2024 17:00

Zagueiro da Seleção na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Bremer relembrou a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de finais daquele Mundial. O defensor da Juventus confessou que, quando Neymar fez o gol que colocou a Amarelinha na frente, pensou que o jogo tinha acabado, mas que a reação dos croatas é algo normal no futebol.

"Quando fizemos o 1 a 0, ficou aquela sensação de: 'Acabou'. Mas futebol é isso, só termina quando o árbitro apita. Tivemos que nos adaptar ali com o Militão saindo cedo, o Danilo, sem estar 100%, jogando 130 minutos. E não paramos aquela jogada lá na frente e tomamos um gol em que a bola desviou. Quando foi para os pênaltis, era 50% a 50%", disse Bremer, à Fifa.

Dois anos depois, a seleção brasileira vive momento complicado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ocupando a sexta colocação da competição, o zagueiro afirmou que, com a chegada de Dorival Júnior ao cargo de treinador, mudanças irão acontecer.

"Temos muitos jogadores em todas as ligas em alto nível, jogadores jovens que estão crescendo. O trabalho tem de ser feito, começando agora com o Dorival. Basta ter paciência e construir o grupo, criar uma casca que a gente pode se chegar na próxima Copa muito mais forte", afirmou Bremer.

Bremer vinha sendo convocado por Fernando Diniz para os jogos da Seleção pelas Eliminatórias. Ele foi relacionado para os duelos contra Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina, entretanto, ficou no banco de reservas. Pela Juventus, o defensor é titular, com dois gols em 22 jogos.