Sob o comando de Ramon Menezes, Brasil ocupa a segunda posição do Grupo AJoilson Marconne / CBF

Publicado 27/01/2024 11:00

"É um campeonato muito difícil. Nós falamos muito sobre o equilíbrio da nossa equipe. Fizemos três gols e não sofremos nenhum até o momento. Houve dificuldades diante da Bolívia, mas isso já era esperado. Temos que levar em consideração todo o contexto. Contra a Colômbia, esperávamos ir melhor, como aconteceu", declarou o treinador.

"O crescimento virá naturalmente, normal na competição. Enfrentamos grandes adversários, a Colômbia é uma equipe muito bem treinada e com ótimos jogadores. Conseguimos conter os pontos fortes. Sempre depois dos jogos é importante ter a cabeça no lugar para fazer correções", ponderou.

Além disso, ele fez questão de ressaltar a importância da dupla de ataque brasileira, formada por Endrick e John Kennedy. Juntos, fizeram todos os gols da Seleção no torneio até aqui.

"Endrick é um jogador muito importante e promissor. Foi muito bom também o John Kennedy fazer o primeiro gol dele na competição. São jogadores que possuem vocação grande na parte ofensiva. Esses jogadores serão o futuro do futebol brasileiro e vão representar as cores do país", avaliou.

A seleção brasileira entra em campo novamente na segunda-feira (29), quando encara o Equador, às 17h (horário de Brasília), no estádio Brigido Iriarte, em Caracas. A Seleção de Ramon Menezes ocupa a segunda posição do Grupo A, com seis pontos, um atrás da equipe equatoriana, que soma sete, mas com uma partida a mais.