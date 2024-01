Luis Tejada, maior artilheiro da história do Panamá, morreu aos 41 anos - AFP

Maior artilheiro da história da seleção do Panamá, o ex-atacante Luis Tejada morreu no último domingo (28) aos 41 anos durante uma partida de veteranos. A causa da morte foi uma parada cardíaca.

Tejada estava jogando a partida, quando passou mal e pediu para ser substituído. Fora de campo, ele desmaiou após sofrer a parada cardíaca e foi encaminhado de ambulância para um hospital. Entretanto, ele não resistiu e acabou falecendo.

Tejada é um dos principais nomes da história do futebol panamenho. Ele é o maior artilheiro da seleção do país, com 43 gols em 108 jogos disputados. Além disso, o ex-atacante disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, porém, não balançou as redes nenhuma das duas vezes que entrou em campo naquele mundial.

A Federação Panamenha de Futebol prestou uma homenagem a Tejada, afirmando que "El Matador", como era conhecido no país, sempre será uma lenda do futebol local.

“O número 18 do Panamá sempre foi e sempre será sinônimo do nosso eterno artilheiro Luis ‘Matador’ Tejada. Voe alto, lenda! Você estará sempre em nossos corações”, publicou a Federação, em comunicado nas redes sociais.

Além da seleção panamenha, Tejada tem passagens por clubes tradicionais do futebol latino-americano. O atacante atuou por Millonarios, Once Caldas, América de Cali, Juan Aurich, Universitário Peru, Sports Boys, Pirata FC, Toluca e Envigado.