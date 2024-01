Zidane teve trabalho de sucesso no Real Madrid, mas depois não assumiu outro clube ou seleção - AFP

Publicado 29/01/2024 16:43

Zidane recebeu uma proposta para assumir a Argélia, mas não aceitou porque espera voltar a trabalhar no futebol europeu. Representantes do técnico francês tiveram uma reunião no domingo (28) com dirigentes da seleção africana.

A informação é da RMC Sport, que ainda afirma que os empresários gostaram do que foi oferecido, mas a decisão final foi de Zidane.



O último trabalho do ex-jogador francês com pais argelinos foi no Real Madrid, na temporada 2020/21. Desde então, ele teve seu nome especulado para assumir a seleção da França a partir de 2023, o que não aconteceu, assim como o PSG.

A Argélia está sem técnico após demitir Djamel Belmadi, que levou a seleção a ser eliminada na fase de grupos da Copa Africana de Nações, com apenas dois empates e uma derrota em três rodadas.



Julen Lopetegui, ex-Wolverhampton, passa a ser a próxima opção com a recusa de Zidane.