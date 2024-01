Jogadores da seleção brasileira posam para foto antes da estreia no Pré Olímpico - Foto: Joilson Marconne / CBF

Publicado 29/01/2024 15:45 | Atualizado 29/01/2024 15:46

Venezuela - O zagueiro Michel e o lateral-esquerdo Kaiki Bruno desfalcam o Brasil na partida contra o Equador, que acontece nesta segunda-feira, 29, pelo Torneio Pré-Olímpico. Michel fica de fora porque está com uma lesão na coxa direita, confirmada por exame de ressonância magnética. Já Kaki Bruno está com desconforto muscular na coxa direita e, por isso, será poupado.

A informação de que a dupla não estará à disposição foi dada pelo médico da Seleção no Pré-Olímpico, Gustavo Dutra. De acordo com a CBF, os dois jogadores seguem em tratamento intensivo com os fisioterapeutas da Seleção, Odir de Souza e Michel Aguiar.

Vale lembrar que, contra a Colômbia, na última sexta-feira, Michel precisou deixar o campo aos 17 minutos do primeiro tempo por causa da lesão. Naquele jogo, ele foi substituído por Luan Patrick.

Em tempo: Brasil e Equador medirão forças no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, nesta segunda-feira, a partir das 17h (de Brasília). A partida é válida pela quarta rodada do Grupo A do Torneio Pré-Olímpico.