Sergio Rico, goleiro do PSG que ficou internado na UTI por um mês no primeiro semestre do ano passado por conta de um acidente com um cavalo, sonha em retornar logo aos gramados. O espanhol afirmou que deseja voltar aos treinamentos em fevereiro e quer brigar pela posição na meta do time de Paris.



"Se tudo der certo, é isso que eu desejo. Mas o mais importante é voltar ao ambiente de competição para poder ficar ao lado dos meus companheiros de equipe", afirmou Sergio Rico, ao 'Canal+".

Sergio Rico recebeu alta do hospital onde foi hospitalizado em agosto, mas ainda não retornou às atividades. Ele, que tem contrato com o PSG até o meio do ano, disse que tem o desejo de permanecer no clube e que quer retribuir à torcida após as mensagens de apoio que recebeu durante sua recuperação.

"Fica a critério do clube se eles vão querer renovar ou não. Eu espero que sim, adoraria isso. Eu amo Paris. Recebi muito amor nos últimos meses e gostaria de retribuir com meu trabalho", disse o espanhol.

O goleiro também relembrou sobre seu período hospitalizado. Sergio Rico foi pisoteado na altura do pescoço por um cavalo e sofreu um traumatismo cranioencefálico. Ele foi internado na Espanha, onde o acidente aconteceu, em estado grave, mas acabou se recuperando bem. Após se recuperar, o espanhol também revelou que comemorou muito quando soube que não seria obrigado a se aposentar do futebol após o trauma.

"A verdade é que eu devo tudo ao futebol, a minha vida toda. O médico me explicou que minhas artérias eram mais resistentes que as de uma pessoa 'normal', que não pratica tanto esporte. Se eu não fosse um jogador profissional, é provável que eu tivesse morrido", relatou.

"Lembro que, na cama do hospital, perguntei ao médico se eu poderia voltar a jogar profissionalmente um dia. Ele ficou bastante surpreso, mas disse que sim. Eu quase pulei da cama (risos)!", brincou Sergio Rico.

Por fim, Sergio Rico também garantiu que está recuperado e bem fisicamente. O goleiro também revelou que a equipe médica que o tratou durante sua internação aborda o caso como um "milagre".

"Eu já recuperei todo o peso que perdi, assim como a massa muscular. Não tenho qualquer sequela ou problemas de memória. Os médicos falaram que posso ter um pouco de problemas de equilíbrio no começo, mas estou bem. É quase um milagre o fato de eu estar tão bem", concluiu.