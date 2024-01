Filipe Toledo, bicampeão mundial de surfe - Thiago Diz / WSL

Publicado 29/01/2024 15:14

Rio - O Brasil é o país com o maior número de representantes na Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2024. Ao todo, nove brasileiros disputam o título do circuito mundial nesta temporada. O atual bicampeão Filipe Toledo é o favorito e pode igualar Gabriel Medina com três conquistados.

Além de Filipe Toledo e Gabriel Medina, o Brasil será representado por João Chianca, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Samuel Pupo e Deivid Silva. Austrália, Estados Unidos e Havaí possuem seis representantes cada e aparecem em segundo lugar entre os países com mais atletas.

A temporada de 2024 da Liga Mundial de Surfe (WSL) começa nesta segunda-feira (29) com a tradicional etapa de Pipeline, no Havaí. O Brasil tem três campeões mundiais em atividade no circuito mundial: Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2) e Ítalo Ferreira (1).

Para a estreia na temporada, o Brasil terá apenas um desfalque: João Chianca. O Chumbinho, como é conhecido, sofreu uma lesão após uma queda em Pipeline, em dezembro, e ainda está em recuperação. Ele já está classificado para os Jogos Olímpicos de Paris junto com Filipe Toledo.

Brasil pode ter mais um representante em Paris

Além de Filipe Toledo e João Chianca, que foram finalistas da WSL em 2023, o Brasil pode ter mais um nome nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Trata-se de Gabriel Medina. Para isso, o trio terá que conquistar o título do ISA Games, neste ano, em Porto Rico.

O ISA Games será realizado entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março. A Confederação Brasileira de Surfe decidiu que, em caso de título, a terceira vaga em Paris será de Gabriel Medina, que foi o brasileiro melhor colocado fora das finais da WSL no ano passado. Atual campeão olímpico, Italo Ferreira está fora.