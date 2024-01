Julgamento de Daniel Alves terá duração de três dias e 28 testemunhas - Reprodução / Instagram

Julgamento de Daniel Alves terá duração de três dias e 28 testemunhasReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 13:50

Rio - A Audiência de Barcelona, a instância mais alta da Justiça local, confirmou nesta segunda-feira (29) que o julgamento do ex-jogador Daniel Alves será realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro. O ex-lateral-direito é acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos dentro de uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022.

O julgamento de Daniel Alves terá o depoimento de 28 testemunhas que estavam na boate em Barcelona. O ex-jogador deve falar na primeira sessão junto com seis testemunhas. Já as outras 22 vão falar no segundo dia de julgamento. O terceiro e último dia será dedicado a trâmites periciais, que entregarão um relatório e conclusões do caso.



Daniel Alves nega as acusações. O ex-jogador está em prisão preventiva sem direito a fiança desde janeiro de 2023. O brasileiro já mudou a sua versão cinco vezes. No primeiro depoimento, negou que teve relação com penetração. Em seguida, afirmou ter mentido para ocultar a relação extraconjugal da esposa Joanna Sanz. Posteriormente, admitiu que houve penetração, mas consensual.