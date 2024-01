Antony comemorando seu primeiro gol pelo Manchester United na temporada - AFP

Publicado 29/01/2024 14:48

Após nove meses sem balançar as redes, o brasileiro Antony marcou seu primeiro gol na temporada na vitória do Manchester United sobre o Newport County, da quarta divisão inglesa, pela Copa da Inglaterra. Além do tento, o ponta deu uma assistência na partida, e, comemorando a boa fase, o jogador projeta um melhor prosseguimento de temporada para ele e para os "Red Devils", que ocupa a oitava posição da Premier League.

"Sei que não foi uma temporada fácil, não conseguimos os resultados que queríamos como equipe, mas nunca deixamos de trabalhar e focar no que precisava ser feito para melhorar. Lutei muito para chegar ao melhor nível de jogo neste clube, sei que posso aproveitar o desempenho desta partida e continuar mostrando minhas qualidades", afirmou Antony, em entrevista ao "ge".

"Me esforcei dia após dia para ter melhores atuações e continuarei completamente focado para melhorar e jogar o futebol que o Manchester United me contratou para fazer. Todo o clube, cada torcedor, merece o melhor de cada um de nós. O United é um dos principais clubes do mundo, onde todos querem estar e é onde quero construir a minha história", complementou.

A última vez que Antony havia marcado um gol foi em abril do ano passado, contra o Nottigham Forest, pela Premier League 2022/23. Desde então, o brasileiro vivia um momento conturbado com a torcida do Manchester United, sendo muito criticado pela falta de tentos.

Além de sua má fase dentro de campo, Antony também viveu um momento conturbado no segundo semestre do ano passado. O brasileiro foi acusado de agressão pela sua ex-namorada, Gabriella Cavalin, e por outras duas mulheres. Ele chegou a ficar afastado por três semanas do Manchester United, mas depois foi reintegrado. Antony tem se declarado inocente de tais acusações.