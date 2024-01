Matheuzinho está fora dos planos do Flamengo e interessa a Botafogo e Corinthians - Divulgação / Flamengo

Matheuzinho está fora dos planos do Flamengo e interessa a Botafogo e Corinthians

Publicado 29/01/2024 13:24

o Corinthians não desistiu de contratar Matheuzinho e promete brigar com o Botafogo. Segundo o presidente do clube paulista, Augusto Melo, a Apesar da confusão com o Flamengo,e promete brigar com o Botafogo. Segundo o presidente do clube paulista, Augusto Melo, a nova proposta enviada ao Rubro-Negro é igual à do Glorioso

"É um atleta que está lá, não seria usado pelo Flamengo e nos interessa. Proposta está com eles, chegamos ao preço igualado ao outro clube. Estamos esperando a resposta deles. Fizemos da forma que seria vendido, igualamos, o garoto tem preferência pelo Corinthians, é corintiano, já está com espírito de Corinthians. Temos um projeto muito legal para ele", garantiu o dirigente em entrevista ao podcast 'Casão Podtudo'.



O Corinthians aposta no desejo de Matheuzinho, que queria jogar no clube e ainda não deu sinal verde para o acerto com o Botafogo. Entretanto, houve um acordo entre Flamengo e o Glorioso, que enviou proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,2 milhões), por 60% dos direitos econômicos do lateral-direito.



Já a do Corinthians seria de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,1 milhões na cotação atual) com bônus de 1 milhão de euros (R$ 5,37 milhões) por metas alcançadas.

E o Corinthians precisa convencer a diretoria carioca, que não gostou de como foi tratada a negociação inicial por Matheuzinho. O lateral chegou a treinar com os paulistas mesmo sem ainda ter assinado o contrato.

de firmar o acordo por empréstimo deveu-se porque a diretoria , pois tinha exigências como taxa de vitrine e um valor ficado para compra, que não foram incluídas no contrato. A desistência do clube alegou que os termos não eram os combinados , pois tinha exigências como taxa de vitrine e um valor ficado para compra, que não foram incluídas no contrato.

"Ele nos foi oferecido. Fizemos proposta de empréstimo e, de repente o atleta veio para exames médico, já com o contrato que não foi o que a gente acordou. Não era para ir para o treino. Dei dura em todo mundo, não pode acontecer isso", explicou Augusto Melo.