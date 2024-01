Estádio do quadrangular final será o mesmo dos jogos do Brasil na primeira fase - Joilson Marconne / CBF

Estádio do quadrangular final será o mesmo dos jogos do Brasil na primeira fase Joilson Marconne / CBF

Publicado 29/01/2024 11:30

Venezuela - A Conmebol anunciou a troca de sede da fase final do Torneio Pré-Olímpico nesta segunda-feira (29). As partidas não serão mais realizadas em Cabudare, já que a entidade reprovou o gramado do Estádio Metropolitano de Lara, que receberia o quadrangular decisivo da competição. Por isso, os jogos foram remarcados para o estádio Brígido Iriarte, em Caracas.



"É evidente o esforço feito para que o estádio ficasse nas melhores condições com as obras de infraestrutura na fase final de ajustes. No entanto, embora a evolução do gramado seja favorável, ainda necessita um pouco mais de tempo para estar perfeitamente condicionado para receber jogos dessa envergadura", declarou a Conmebol, em comunicado oficial.

O quadrangular final será disputado entre os dois primeiros colocados de cada grupo na primeira fase. As seleções se enfrentam valendo duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Neste momento, a seleção brasileira ocupa a segunda colocação do Grupo A, com seis pontos, um atrás do Equador. Entretanto, o Brasil tem um jogo a menos do que os equatorianos. No Grupo B, Paraguai e Argentina estão na zona de classificação.