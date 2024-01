Klopp - AFP

Publicado 29/01/2024 09:30 | Atualizado 29/01/2024 09:54

Rio - Após Xavi Hernández divulgar que irá deixar o Barcelona, o nome de alguns treinadores aparecem como possibilidades. Mikel Arteta, do Arsenal, Jürgen Klopp, do Liverpool, e Julian Nagelsmann, da seleção alemã foram apontados pelo jornal inglês "The Sun".

A exceção de Klopp, que já divulgou que irá deixar o Liverpool, alegando cansaço, os outros treinadores não tem previsão de abandonar o seus atuais empregos. Outro nome avaliado é o do brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que comanda o Genoa, da Itália.

O nome do espanhol Arteta, que foi auxiliar de Guardiola, aparece com mais força. O treinador do Arsenal era uma das opções do Barcelona antes da chegada de Xavi Hernández ao clube espanhol.