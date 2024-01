Diego Costa vestiu a camisa do Botafogo em 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2024 13:03 | Atualizado 29/01/2024 13:04

São Paulo - Após análise interna, o Palmeiras optou por não avançar nas tratativas pela contratação do atacante Diego Costa. O clube entende que o atleta não está no perfil buscado no mercado de transferências, de acordo com o 'Uol'.

O clube paulista enxerga como ruim o rendimento de Diego Costa no Botafogo ao longo da última temporada. Além disso, pesou o fato de ter ficado sem entrar em campo por um longo período e alguns problemas de disciplina. O centroavante é visto como um jogador de grande carreira, mas que não se encaixa no que o Palmeiras deseja.

A busca por um atacante ganhou força no Verdão após a lesão de Bruno Rodrigues, que chegou ao clube para esta temporada.

Diego Costa teve destaque na Europa com as camisas de Chelsea e Atlético de Madrid. No Brasil, teve passagens discretas por Botafogo e Atlético-MG. Em 2023, pelo Alvinegro, marcou três gols em 15 partidas.