Rodrigo Caetano viajou ao Rio de Janeiro para conversar com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF Foto: Pedro Souza/Atlético

Publicado 29/01/2024 12:11 | Atualizado 29/01/2024 12:13

Rio - Diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano negocia detalhes para selar acordo com a CBF e assumir o cargo de direção na seleção brasileira após a saída de Juninho Paulista, de acordo com o 'ge'. A expectativa é que as conversas evoluam.

Ele estava presente na Arena MRV no domingo (28), com a delegação do Atlético-MG, na goleada por 4 a 0 sobre o Democrata. Segundo a Rádio Itatiaia, o diretor do Galo viajou ao Rio de Janeiro depois do duelo para conversar com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Rodrigo Caetano, inclusive, já trabalhou com Dorival Júnior, atual treinador do Brasil. O técnico é o principal apoiador da contratação. Anteriormente, o dirigente declarou que trabalhar na Seleção seria "uma honra"

No Atlético-MG desde 2021, Rodrigo Caetano conquistou três vezes o Campeonato Mineiro (2021, 2022 e 2023). Além disso, um Brasileirão (2021), uma Copa do Brasil (2021) e a Supercopa (2022).