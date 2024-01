Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal - Carlos Costa / AFP

Publicado 29/01/2024 13:35

Treinador da seleção de Portugal, o espanhol Roberto Martínez admitiu que errou nos seus votos para o prêmio "The Best", da Fifa; O técnico revelou que não se atentou ao período de avaliação para a premiação, e que acabou considerando a Copa do Mundo de 2022, no Catar, na avaliação.

O espanhol votou no croata Marcelo Brozovic, volante do Al-Nassr, como melhor jogador do mundo, seguido de Bernardo Silva, do Manchester City, na segunda colocação, e Lionel Messi, o vencedor do prêmio da Fifa, em terceiro.

"Foi um erro. Sempre foi a temporada inteira. A primeira vez que temos uma Copa no inverno (no hemisfério norte) e a votação é estranha, porque era só para seis meses. O Brozovic representa uma ideia de jogo, o que a Croácia está fazendo. Mas foi um erro, do período que estava valendo. E eu acho que não fui o único que teve esse erro. Quando vê as votações, acho que há mais uma intenção de ver o que aconteceu na Copa também", afirmou Martínez, em entrevista ao jornal português "A Bola".



O período determinado pelo The Best para a avaliação dos jogadores e treinadores foi entre 19 de dezembro de 2022, um dia depois da final da Copa do Mundo, a 20 de agosto de 2023. Messi, que havia ganhado o troféu na edição passada após ganhar o Mundial do Catar com a Argentina, ganhou novamente em 2023.

Seguido de Messi, Haaland, do Manchester City, ocupou a segunda colocação, apesar de somar os mesmos 48 pontos do argentino. O jogador do Inter Miami venceu do norueguês no critério de desempate de ter mais recebidos votos dos capitães das seleções nacionais (13 contra 11). Mbappé, do PSG, ficou em terceiro, com 35 pontos.