Rio - CBF e São Paulo não estão falando a mesma língua em relação ao valor que a entidade deve pagar por ter tirado o técnico Dorival Júnior do clube paulista. O time do Morumbi alega ter direito a receber R$ 8,5 milhões pela saída do técnico para a seleção brasileira, mas a CBF discorda. A informação foi dada primeiramente pela "Folha de S. Paulo".

No entendimento do São Paulo, a CBF deve arcar com os R$ 4,5 milhões de multa rescisória de Dorival, a multa de R$ 1 milhão paga pelo clube ao Juventude para contratar Thiago Carpini e outros R$ 3 milhões que seriam uma espécie de indenização pelos danos sofridos. A CBF quer pagar apenas R$ 5,5 milhões e busca um acordo com a diretoria do time paulista.

Dorival foi apresentado como novo técnico da seleção brasileira no dia 11 de janeiro e já tem data para fazer sua primeira convocação. O treinador divulgará no dia 1º de março a lista para os amistosos contra Inglaterra, dia 23, em Wembley, e Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu.