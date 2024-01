Mikel Arteta é o técnico do Arsenal - Ben Stansall / AFP

Publicado 29/01/2024 15:39

Inglaterra - Técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta concedeu entrevista nesta segunda-feira (29) e desmentiu os rumores sobre sua possível saída do clube inglês ao fim da temporada para acertar com o Barcelona. O ex-jogador dos Gunners reafirmou o compromisso com o clube de Londres.

"É tudo mentira. Não sei de onde isso veio, mas não é verdade. Estou no lugar certo, com as pessoas certas e me sinto bem com isso. Como já disse diversas vezes, estou construindo uma linda jornada com esse clube, esses jogadores e ainda há muito a se fazer", disse o técnico.

O nome de Arteta ganhou força na imprensa europeia após publicação do jornal espanhol "Sport". Xavi, comandante do Barcelona, deixará o clube após a temporada do Campeonato Espanhol.

Arteta vestiu a camisa do Arsenal por cinco anos, de 2011 a 2016, e retornou ao Emirates como treinador em 2019. À beira do gramado, o ex-volante comandou os Gunners nas conquistas da Copa da Inglaterra de 2019/20 e duas Supercopa da Inglaterra (2020/21 e 2023/24). Seu contrato vai até junho de 2025.