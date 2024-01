Rashford terá reunião com o técnico Erik Ten Hag para tratar da polêmica - Lindsey Parnaby / AFP

Publicado 29/01/2024 15:50

Inglaterra - O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, alegou que estava doente na última sexta-feira (26), mas foi flagrado em boate no dia anterior na Irlanda do Norte, de acordo com o jornal 'The Atletic'. Ele, inclusive, não ficou à disposição do treinador Erik Ten Hag para o duelo com o Newport, pela Copa da Inglaterra, já que perdeu o treino de sexta.

"É um assunto interno. Ele alegou estar doente. Eu vou cuidar disso", declarou o técnico do United.

Rashford se reapresentou normalmente no CT de Carrington nesta segunda-feira (29). Segundo o jornal 'The Sun', Erik Ten Hag terá uma reunião com o atacante, que pode ser multado em até duas semanas de salário, ou seja, um valor de cerca de 650 mil libras (R$ 4 milhões na cotação atual).



O motivo da viagem de Rashford foi uma visita para um antigo companheiro de equipe, Ro-Shaun Williams, que foi contratado pelo Larne FC, atual campeão da liga norte-irlandesa. De acordo com o 'The Athletic', ele esteve na boate "Thompson Garage" na noite de quinta-feira e viajou de volta à Inglaterra no sábado, em um avião privado.

No domingo, o clube inglês divulgou um comunicado afirmando que o jogador esteve no CT de Carrington para treinar enquanto se recuperava.