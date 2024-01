Thomas Tuchel - AFP

Thomas TuchelAFP

Publicado 29/01/2024 16:50

Alemanha - O treinador do Bayern, Thomas Tuchel, de 50 anos, mostrou sinceridade ao ser questionado se teria o interesse de trabalhar no Barcelona. O alemão afirmou que espera comandar um clube do futebol espanhol. Ele tem contrato até junho de 2025.

"Me mudar para outro país novamente é algo que me interessaria bastante. A Espanha tem uma liga extraordinária. Pela minha perspectiva, e pela minha experiência com espanhóis, eles têm uma quantidade absurda de autoconfiança. Quando você fala com jogadores espanhóis, você rapidamente tem o senso de que está se envolvendo com ela", afirmou em entrevista.

Thomas Tuchel está em seu quinto clube na carreira. Ele trabalhou no Mainz 05 e no Borussia, também da Alemanha. Suas experiências fora do seu país foram Chelsea e PSG.

Xavi Hernández divulgou que não irá seguir no Barcelona na próxima temporada. Com isso, alguns nomes vem sendo ventilados como possibilidades para dirigir o clube espanhol.