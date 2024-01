Michael fez o mesmo gesto de Cristino Ronaldo ao celebrar gol pelo Al-Hilal contra time de Messi - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 29/01/2024 17:20 | Atualizado 29/01/2024 17:21

Sem Neymar, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, outros brasileiros brilharam no amistoso entre Al-Hilal e Inter Miami, de Messi e Suárez. Malcom garantiu a vitória da equipe saudita por 4 a 3, e Michael celebrou o gol marcado imitando a comemoração de Cristiano Ronaldo.



Era uma provocação em relação à presença de Messi, que também fez um gol, assim como Suárez, marcando pela primeira vez pelo novo clube. Mas chama a atenção a comemoração do atacante ex-Flamengo porque CR7 é jogador do Al-Nassr, rival do Al-Hilal.



Em casa, a equipe saudita abriu 3 a 1 no primeiro tempo. Mitrovic, aos 10 minutos, e Al-Hamdan, aos 13, fizeram os dois primeiros gols, e Suárez diminuiu aos 35, após revisão do VAR. Michael, de cabeça, ampliou aos 43.

Na segunda etapa, o Inter Miami buscou o empate. Messi fez o segundo aos oito minutos, cobrando pênalti e, no lance seguinte, David Ruiz fez o terceiro, após passe do craque argentino. Mas aos 42, Malcom garantiu a vitória do Al-Hilal.



Àquela altura, Messi e Suárez já haviam sido substituídos e seguem sem vencer jogando juntos pelo clube dos Estados Unidos, agora com quatro jogos na temporada de 2024.