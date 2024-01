Jess Impiazzi - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 14:42

Rio - O ex-atacante do Flamengo, Jermaine Pennant, de 41 anos, tem vivido momentos complicados na vida pessoal. O inglês foi expulso de casa pela ex-esposa, Jess Impiazzi, um mês após ter uma traição descoberta. As informações são do jornal inglês "The Mirror".

Jermaine Pennant e Jess Impiazzi Reprodução / Instagram

A publicação afirma que o ex-jogador está falido e por conta disso, Jess deu um prazo de um mês para que Pennant deixasse sua casa, após descobrir o adultério que teria acontecido em Ibiza, na Espanha. O ex-atacante esperava poder reconquistá-la enquanto viviam sob o mesmo teto e encontrou dificuldades de achar uma nova residência.

Jermaine Pennant passou por clubes como Arsenal, Watford, Leeds e Liverpool. Em 2018, ele foi demitido do Billericay por gravar e vender vídeos sexuais ao lado de sua ex-esposa Alice Goodwin. Em outubro de 2022, o inglês foi investigado depois de descobrirem uma plantação de produção industrial de maconha em uma mansão de sua propriedade.