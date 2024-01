Neymar - Divulgação / CBF

Publicado 30/01/2024 13:49

Rio - O atacante do Al-Hilal, Neymar, de 31 anos, utilizou suas redes sociais para ironizar seus críticos nesta terça-feira. Ele apareceu em um vídeo mostrando sua forma física e rebatendo os comentários feitos nos últimos dias.

"Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não! Chupa, hater", publicou. atacante. No último fim de semana, uma foto de Neymar na festa de aniversário do ex-atacante Romário viralizou nas redes sociais. A forma física do camisa 10 da seleção brasileira na última Copa foi alvo de críticas por muitos seguidores.



Neymar não atua desde o dia 17 de outubro, quando sofreu ruptura do ligamento do joelho em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. A previsão é que o atacante volte a jogar somente no meio do ano. Pelo Al-Hilal, o brasileiro fez apenas cinco jogos, anotando um gol e dando duas assistências.