Ramon atuou no Flamengo entre 2020 e 2022 - Reprodução

Ramon atuou no Flamengo entre 2020 e 2022Reprodução

Publicado 30/01/2024 14:24

Jogador formado nas categorias de base do Flamengo, o lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Olympiacos, da Grécia, e está emprestado ao Espanyol, pode estar retornando ao futebol brasileiro. Segundo o "iG", o Cuiabá demonstrou interesse na contratação do defensor por empréstimo.

Segundo a reportagem, as duas partes conversam para tentar antecipar a rescisão do empréstimo de Ramon com o Espanyol e encaminhar sua chegada ao Cuiabá. O Dourado tem interesse de assinar um vínculo válido até o final do ano com o lateral-esquerdo, que retornaria ao Olympiacos após o fim de seu contrato.

Promovido ao time profissional do Flamengo em 2020, Ramon fez parte do elenco campeão brasileiro daquele ano. Ele atuou no Rubro-Negro por mais uma temporada, antes de ser emprestado ao RB Bragantino e, em janeiro do ano passado, ser vendido ao Olympiacos por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação da época) por 70% dos seus direitos.

O lateral, entretanto, pouco atuou na Grécia e, em agosto, foi emprestado ao Espanyol, onde atua desde então. No clube catalão, Ramon tem duas assistências em 15 partidas disputadas.