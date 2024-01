De acordo com a funcionária, Rashford ficou bêbado e jogou notas de dinheiro no chão - Lindsey Parnaby / AFP

Inglaterra - Atacante do Manchester United, Marcus Rashford se envolveu em polêmica na última semana . O inglês alegou estar doente e não treinou na sexta-feira (26), mas foi flagrado em boate na Irlanda do Norte no dia anterior. A garçonete do local revelou detalhes da noitada do jogador.

"Não estou surpresa que ele faltou ao treino no dia seguinte. Ele parecia estar em uma missão para ficar bêbado. Ele ficou tão bêbado que tive que ajudá-lo a ir para a cama", declarou Sarah Adair, ao jornal 'The Sun'.

De acordo com a funcionária, Rashford a um bar e ficou em um espaço VIP, acompanhado por dois homens e duas mulheres. Ele se recusou a tirar foto com o gerente do local e não deu autógrafos.

Mais tarde, o atacante convidou Adair para ir a uma boate e, durante a noite, a garçonete relatou ter visto o atleta bebendo tequila e coquetéis. Ele ficou bêbado a ponto de jogar notas de dinheiro no chão e só voltou para o quarto às 3h da madrugada.

"Ele estava tão bêbado neste momento que ele pegou sua própria bolsa e jogou no chão, e o dinheiro caiu todo. Eram notas de 20 libras, grandes maços delas. Acho que devia ter entre 8 mil e 10 mil libras. Depois, ele caiu de volta na parede e eu tive que levá-lo até a cama", detalhou.

Entenda o caso

Rashford foi para a Irlanda do Norte na quarta-feira para visitar um antigo companheiro de equipe: Ro-Shaun Williams, que foi contratado pelo Larne FC, atual campeão da liga norte-irlandesa. Segundo o 'The Athletic', o atacante esteve na boate "Thompson Garage" na quinta-feira e viajou de volta à Inglaterra no sábado, em um avião privado.



Ele alegou estar doente e ficou de fora do treino de sábado do Manchester United. Por isso, não foi relacionado para o jogo contra o Newport, no domingo, pela Copa da Inglaterra.



Na segunda-feira (29), se reapresentou normalmente e teve uma reunião com o técnico Erik ten Hag, quando admitiu o erro e foi disciplinado pelo clube. O atacante estará novamente à disposição do elenco para o jogo de quinta-feira, contra o Wolverhampton.