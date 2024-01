Jean usa mangueira d'água para conter briga na arquibancada - Reprodução

Jean usa mangueira d'água para conter briga na arquibancadaReprodução

Publicado 30/01/2024 15:06

Durante o confronto entre duas torcidas organizadas do Cerro Porteño, a La Plaza e El Comando, no Estádio General Pablo Rojas. O goleiro Jean ex-São Paulo, pegou uma mangueira e começou a jogar águas nos torcedores na tentativa de conter o conflito.pic.twitter.com/Hq6Pjwlvot — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 30, 2024

Rio - Ex-goleiro do São Paulo, Jean chamou atenção por uma cena inusitada durante um jogo do Cerro Porteño, seu atual time, contra o 2 de Mayo, na última segunda-feira (29), pelo Campeonato Paraguaio. Durante uma pancadaria nas arquibancadas do Defensores Del Chaco, o brasileiro usou uma mangueira d'água para tentar conter a briga.