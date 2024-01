Ramon Menezes é o técnico da seleção pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 30/01/2024 14:54 | Atualizado 30/01/2024 14:55

Venezuela - Na última segunda-feira, 29, o Brasil venceu o Equador de virada por 2 a 1 e está matematicamente classificado para o quadrangular final do Pré-Olímpico. Entretanto, apesar da vaga antecipada já garantida, o técnico Ramon Menezes prometeu uma equipe "muito forte" no próximo compromisso da Seleção, ainda válido pelo Grupo A do torneio.

"Pode ter certeza que vamos colocar um time muito forte. Ao vestir a camisa da Seleção Brasileira, a gente tem uma responsabilidade muito grande de vencer os jogos e de fazer o nosso melhor sempre", disse Ramon.

O Brasil volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas. A partida é válida pela quinta e última rodada do Grupo A.

Com a seleção brasileira já classificada, há apenas mais uma vaga em aberto no grupo, que será de Equador ou de Venezuela. As seleções da Bolívia e da Colômbia estão matematicamente eliminadas.

A Venezuela, para avançar ao quadrangular, precisa obrigatoriamente vencer o Brasil. Já o Equador, que folga na próxima rodada, avança caso a Venezuela perca ou fique empate com o Brasil.



GRUPO A

1) Brasil - nove pontos

2) Equador - sete pontos

3) Venezuela - cinco pontos

4) Bolívia - um ponto

5) Colômbia - zero pontos